الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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مصرع وإصابة شخصين إثر اصطدام توك توك في عمود إنارة بقنا

مصرع وإصابة شخصين
مصرع وإصابة شخصين

لقي موظف مصرعه وأصيب سائق توك توك، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام توك توك بعمود إنارة بقرية المراشدة، التابعة لدائرة مركز الوقف، بمحافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء دكتور محمد عمران مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع موظف أربعينى وأصابة سائق توك توك إثر اصطدام  توك توك بعمود إنارة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والاسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين مصرع محمد.أ.م، ر 40 عامًا، موظف بمستشفى الوقف، وإصابة سائق التوك توك، إثر تصادم توك توك في عمود إنارة بقرية المراشدة. التابعه لمركز الوقف.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف النيابة العامة والمصاب لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قرية المراشدة قنا محافظة قنا محمد عمران مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا مستشفي الوقف مستشفي الوقف المركزي

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