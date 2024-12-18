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السجن 3 سنوات لشاب بتهمة حيازة سلاح في قنا

السجن 3 سنوات لشاب
السجن 3 سنوات لشاب بتهمة حيازة سلاح في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بالسجن 3 سنوات لشاب بتهمة حيازة فرد خرطوش وإطلاق النيران صوب والده بسبب خلافات مالية بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وعضوية كلا من أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة.

 

حبس شاب أطلق النار على والده


تعود أحداث القضية إلى 23 يوليو 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم (ن.م.ك) 39 عاما، مقيم فرشوط تهمة حيازة سلاح وطلقة نارية، وإطلاق النيران في الهواء صوب والده، مما أثار الرعب في نفسه وتكدير أمنه وتعريض حياته للخطر.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 4971 لسنة 2024 جنح مركز شرطة فرشوط، والمقيدة برقم 4096 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.

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