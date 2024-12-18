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رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش المشروعات التطويرية بالمستشفيات الجامعية

جامعة جنوب الوادي،فيتو
جامعة جنوب الوادي،فيتو

ناقش الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي المشروعات التطويرية بمستشفيات قنا الجامعية بحضور  الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور حسين مغربي المستشار الهندسي للجامعة، الدكتورة جميانة داود المستشار الهندسي للجامعة  ،  الدكتور عرفة محمود مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، ومديري مستشفيات الحرم الجامعي، الطواريء، المعبر ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية. 

عناصر المجتمع الجامعي لتحقيق التكامل وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة اهمية التخطيط الاستراتيجي الدقيق لمختلف المشروعات وتحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ وتنسيق الجهود بين مختلف عناصر المجتمع الجامعي لتحقيق التكامل. 

وناقش رئيس الجامعة  تطوير غرف العمليات،  تطوير شبكة الطرق،  تطوير البوابات، مستشفى صحة المرأة،  مركز معلومات المستشفيات الجامعية، نظام إنذار الحريق، وحدة مناظير مستشفى المرزوق، التكييف المركزي، اعمال الصيانة بمختلف المستشفيات الجامعية. 

وحدة مناظير مستشفى المرزوق

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية تضمنت الطريق المؤدي لمستشفى صحة المرأة،  محطة الكهرباء الجديدة، البوابة الجديدة للمستشفى الجامعى، مبنى ن بالمدينة الجامعية للطلاب ومدينة السيد عبد الرحيم القنائى للطالبات. 

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