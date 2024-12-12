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التنظيم والإدارة: امتحان 422 ألف متسابق لشغل الوظائف منذ إنشاء مركز تقييم القدرات

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة، فيتو

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم امتحان 422074 متقدمًا، بمركز تقييم القدرات والمسابقات منذ إنشائه وافتتاحه في 9 يوليو 2019، حيث خضع جميع الممتحنين لامتحانات إلكترونية لا تدخل بشري فيها.

مركز تقييم القدرات والمسابقات

وقال رئيس الجهاز في تصريحات صحفية اليوم: “إن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، كما أنشأ الجهاز المنظومة الإلكترونية”.

المنظومة الإلكترونية لامتحان المتقدمين لوظائف في الحكومة 

وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز حرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مُجهّزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.

محاور الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف في الحكومة 

وبشأن محاور الامتحانات التي تُجْرى بالمركز، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن المتقدم يخضع لامتحانات تتكون من عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

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