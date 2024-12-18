إحالة أوراق 5 متهمين قتلوا شقيقين في قنا للمفتي

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، أوراق 5 متهمين إلى المفتي، بتهمة قتل شقيقين والشروع في قتل آخر، بسبب خلافات على قطعة أرض في قرية أبو دياب شرق في دشنا، شمال محافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

5 متهمين قتلوا شقيقين في قنا

وتعود أحداث القضية إلى 16 يوليو 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين (ع.د.د.ح)، وشقيقيه( أ) و(ع)، و(ع.ك.ع)، ونجله (إ)، تهمة قتل المجني عليهما (س. ع) حسن، وشقيقه (م)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيق المجني عليهما الثالث، وحيازة أسلحة وطلقات نارية، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 11512 لسنة 2024 جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 4180 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

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