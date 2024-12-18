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محافظات

إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقرية المحروسة بقنا

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قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة في محافظة قنا برئاس محمد عز نائب المدينة، وطلعت عبدالشافي رئيس القرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ ٢٧ حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة ، بمساحة ٨٥٦٠ مترا عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

التعدي على أراضي أملاك الدولة

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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