تفاصيل الحالة الصحية لـ"علي جابر" بعد إصابته بنزيف بالمخ

فوجئ جمهور برنامج “أراب جوت تالنت” بغياب الإعلامي “علي جابر” عن الموسم الجديد الذي يتم تصويره حاليًا، بالرغم من أنه أحد أبرز أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، والذي كان حاضرًا في كل المواسم التي قدمت خلال السنوات الماضية.

وتساءل الكثيرون عن السبب وراء غياب علي جابر، وهل هناك خلاف بينه وبين إدارة البرنامج، خاصة أنه ترك منصبه داخل مجموعة “إم بي سي” المنتجة للبرنامج وصاحبة الحقوق بالشرق الأوسط، إلا أن نجله “معين جابر” كشف السبب وراء غياب والده عن البرنامج.

تفاصيل الحالة الصحية لعلي جابر

وقال معين خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: “والدي كان يعاني من نزيف داخلي ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام، وكنا صبورين والمعنويات عالية بمساندة أشخاص من حولنا بهذه الظروف الصعبة”.

وتابع: "الوالد ماشي حاله وأنا وشقيقي مالك ووالدتي كنا ممسكين بيده طوال الوقت خلال تواجده في المستشفى، وكنا نصلي ليصبح بشكل أفضل والحمد لله شفي".

وأوضح عمر، أن حالة والده الصحية جيدة، بعد عودته للمنزل، مؤكدا أن مساندة الأصدقاء والعديد من الشخصيات لهم كان لها دور كبير في رفع الحالة المعنوية له وللأسرة.

الإعلامي علي جابر

جدير بالذكر أن علي جابر هو إعلامي لبناني حصل في عام 1984 على البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، كما حصل على الماجستير في الاتصالات العامة من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية بعام 1986، ودكتوراه من جامعة كامبريدج في بريطانيا، يعمل مديرا عاما لقنوات إم بي سي.

وكان يُلقي محاضرات في الإنتاج التلفزيوني في الجامعة اللبنانية الأمريكية بالفترة من عام 1987 إلى 1997.

وشغل علي جابر منصب المستشار الإعلامي في المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما أنه هو مؤسس ومدير إدارة تلفزيون المستقبل في الفترة من عام 1992 إلى 2003، وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي منذ عام 2008، وعضوا في لجنة التحكيم ببرنامج اكتشاف المواهب أراب جوت تالنت، وكان يشغل منصب مدير إدارة قنوات mbc.