ألوانها وأهدافها مختلفة، هكذا نشأت السلفية في مصر

السلفية في مصر ليست كيانًا واحدًا، بل عباءة دينية واسعة ومتعددة الأطياف، ولها تصنيفات وأدوار مختلفة، تتراوح بين الدعوي، والسياسي، والجهادي. وتستعرض «فيتو» في التقرير التالي، نشأة السلفية في مصر، وأهم أقطابها، ومراكز نفوذها في البلاد.

متى ظهرت السلفية في مصر؟

ظهرت السلفية في مصر بشكل واضح مع بداية القرن العشرين متأثرة بالحركات السلفية في الجزيرة العربية، وعلى رأسها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكنها بدأت تنشر في مصر عبر كتب الشيخ رشيد رضا الذي كان تلميذًا لمحمد عبده، حيث دعا إلى العودة لفهم الإسلام وفق السلف الصالح.

وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وصعود أنور السادات، تمتعت السلفية بحرية نسبية في التحرك، ما أتاح لها التوسع، وتشكلت منها جماعات كبيرة، أبرزها الدعوة السلفية في الإسكندرية، وتيارات سلفية أخرى انتشرت في مختلف المحافظات.

وخلال سبعينيات القرن الماضي، استفادت الحركة السلفية من انفتاح الساحة الإسلامية في مصر بعد هزيمة 1967، حيث بدأت جماعات متعددة تتبنى الفكر السلفي، واستفادت السلفية من التركيبة الاجتماعية المحافظة في الريف والمناطق الشعبية، مما ساعدها على الانتشار.

أهم التيارات السلفية في مصر

تنقسم السلفية في مصر إلى عدد من التيارات، على رأسها السلفية العلمية، التي تهتم بالدعوة إلى الالتزام الصارم بالعقيدة السلفية وفهم السلف الصالح ولا تتدخل غالبًا في السياسة أو الأنشطة الحزبية، وأماكن نفوذها في محافظات الدلتا والصعيد، حيث تركز على المساجد والتعليم الشرعي.

هناك أيضا السلفية الحركية، التي تؤمن بالعمل السياسي، وأماكن نفوذها الإسكندرية، وبعض محافظات الوجه البحري، أما السلفية الجهادية، فهي تؤمن بتكفير الأنظمة الحاكمة وتتبنى العمل المسلح وتعارض المشاركة السياسية السلمية وارتكزت أماكن نفوذها في شمال سيناء، وبعض المناطق النائية، قبل أن تدخل الدولة وتطهر هذه المناطق، وتمّد التنمية والعمران إليها.

على النقيض من السلفية الجهادية، توجد السلفية المدخلية أو الجامية، وهي تدعو إلى طاعة الحاكم والابتعاد عن الانخراط في صفوف المعارضة السياسية أو الحزبية، وتؤكد على أهمية الاستقرار ودعم الحاكم، وأماكن نفوذها في مناطق محدودة في القاهرة وبعض المحافظات وخاصة المنوفية.

علاقة السلفية بالإخوان

كانت العلاقة بين السلفية والإخوان متباينة، تعاونوا في بعض الفترات وتصادموا في فترات أخرى، خاصة بعد وصول الإخوان إلى الحكم، لاسيما أن السلفية في مصر ليست مجرد حركة دعوية، بل ظاهرة معقدة تضم تيارات متنوعة تتباين في الأهداف والأساليب.

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