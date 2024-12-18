الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يناقش تعزيز التعاون مع جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتور رائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون وتنظيم حملات رقابية موسعة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك بحضور  مصطفى جمال، نائب مدير الفرع، ومديري إدارات التحريات وضبط الأسواق والسلع المعمرة بفرع الجهاز بالمحافظة.

جهاز حماية المستهلك بقنا

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في رفع الوعي وحماية المواطنين من الممارسات الضارة بصحتهم واقتصادهم، وذلك من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، لتحقيق ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية، موجها بضرورة التأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، ومدى التزام التجار بالأسعار المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تضر بحقوق المستهلك.

توافر السلع الأساسية بقنا

وأكد محافظ قنا، أنه لا تهاون مع من يتلاعب بالأسعار أو يتسبب في عرض سلع غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الرقابية لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، بما يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمحافظة.

ووجّه مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر للجهاز، مؤكدًا أن الجهاز نفّذ عددًا من الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والرقابة الإدارية ومباحث التموين وإدارات التفتيش الصيدلي، لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا جهاز حماية المستهلك بقنا قنا محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

295 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2024 في قنا

وكيل صحة قنا يكشف تفاصيل حريق مستشفى الصدر وآخر تطورات حالة المصابين (فيديو)

محافظ قنا يتفقد موقع حريق مستشفى الصدر (صور)

محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر ويطمئن على حالتهم (صور)
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية