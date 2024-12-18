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رياضة

موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس في ربع نهائي كأس كاراباو

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

كأس كاراباو، يخوض فريق أرسنال مواجهة قوية اليوم الأربعاء أمام كريستال بالاس في إطار لقاءات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كاراباو، علي أرضية ملعب "سانت ماري".

موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس في كأس كاراباو

وتقام مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الـ9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وكريستال بالاس

وتذاع مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports HD 4.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس كاراباو

يستعد فريق ليفربول، لمواجهة نظيره ساوثهامبتون في إطار لقاءات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كاراباو، علي أرضية ملعب "سانت ماري".

تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في ربع نهائي كأس كاراباو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

تذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في ربع نهائي كأس كاراباو عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتأهل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح إلى ربع نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي نفس النتيجة التي حققها ساوثهامبتون ضد ستوك سيتي، في دور الـ16 من البطولة، ليتأهل إلى ملاقاة ليفربول الليلة.

وتقام مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس كاراباو، مساء غدا الخميس، بعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.

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