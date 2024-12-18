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سياسة

تفاصيل لقاء دفاع الشيوخ ووفد فرنسي رفيع المستوى

لقاء دفاع الشيوخ
لقاء دفاع الشيوخ ووفد فرنسي، فيتو

استقبل النائب محمد جاد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسي.

 

تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

 

أشاد النائب "جاد " بالعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين لدعم الروابط بين الشعبين المصري والفرنسي. كما نقل للوفد تحيات المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وتمنى لهم إقامة طيبة في مصر.

 

 الرئيس عبد الفتاح السيسي 
 

وأكد" جاد"  أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعد دولة محورية تتميز بسياسات حكيمة ومعتدلة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع فرنسا في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل على نزع فتيل الأزمة هناك. كما دعا الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين، مشيرًا إلى أن مصر، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، تُعد سوقًا واعدًا وتلعب دورًا هامًّا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

 رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

 

من جانبه، أعرب فرنسوا بانو، رئيس الوفد الفرنسي، عن شكره للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، ونقل اهتمام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بهذه الزيارة. وأشاد بالحكمة التي تتعامل بها مصر مع الظروف المحيطة، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والعمل على تحقيق حل الدولتين.

 

وفي ختام اللقاء، عبّر رئيس الوفد الفرنسي عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، واتفق الجانبان على توجيه نداء مشترك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

 

أعضاء مجلس الشيوخ المصري

 

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المصري، بينهم النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية، والنائب هاني نعمة الله، والنائب إيهاب يوسف الهرميل، والنائب إيهاب وهبة، بالإضافة إلى السفير دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

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