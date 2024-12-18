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رياضة

قمة الدوري الفرنسي، موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

تتجه الأنظار نحو مباراة باريس سان جيرمان ونظيره موناكو، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو

وتقام مباراة موناكو مع باريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس.

ترتيب الفريقين 

يحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 مباريات، في حين يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف مارسيليا صاحب المركز الثاني.

موقف باريس سان جيرمان وموناكو

تُقام المباراة مبكرًا عن موعدها بسبب مواجهة الفريقين في كأس السوبر المحلي بالدوحة في الخامس من يناير المقبل، على أن تستكمل مباريات هذه المرحلة مطلع العام الجديد.

فاز فريق باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون مؤخرًا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويدخل باريس سان جيرمان مواجهة موناكو بمعنويات مرتفعة بعد فوز كبير خارج أرضه على سالزبورج النمساوي 3-0 في دوري أبطال أوروبا، ليصل للنقطة 7 في المركز الثاني.

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