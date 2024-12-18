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وزير الإسكان يؤكد أهمية توطين صناعة مواد البناء محليًا فى الدول العربية

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان

شارك المهندس، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع الوزاري العربي الصيني الأول، والمنعقد على هامش فعاليات الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدولة الجزائر، وبحضور وزراء الإسكان والتعمير العرب، وممثلي الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية توطين صناعة مواد البناء محليًا فى الدول العربية، وفتح مجالات التعاون العربي الصيني في مجال التدريب وتبادل الخبرات فى قطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى التجربة الناجحة للتعاون بين مصر والصين فى تنفيذ المشروعات العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع شركة "CSCEC" الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات في مجال ناطحات السحاب على مستوى العالم، إضافة إلى مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذى يتم تنفيذه أيضًا بالتعاون مع الشركة.

طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة

من جانب آخر كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة الفيوم الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42001 متر بسعر 2740 جنيهًا، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 98529 مترًا بسعر 1830 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 3997 مترًا بسعر 3645 جنيهًا.

وبمدينة دمياط الجديدة أرض مخزن بمساحة 582 مترًا بسعر 8665 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3000 متر بسعر 44760 جنيهًا، وأرض حضانة بمساحة 1300 متر بسعر 9250 جنيهًا.

كما تطرح في الفيوم الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42001 متر بسعر 2740 جنيهًا، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 98529 مترًا بسعر 1830 جنيهًا، أرض تجاري بمساحة 3997 مترًا بسعر 3645 جنيهًا.

وفي المنيا الجديدة أرض فندق بمساحة 17640 مترا بسعر 4500 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 1556 مترا بسعر 7900 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 681 مترا بسعر 17250 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1230 مترا بسعر 4265 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1044 مترا بسعر 13545 جنيها.

كما تطرح بـمدينة ناصر الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، وأرض بنك بمساحة 1018 مترا بسعر 6545 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46278 مترا بسعر 46278 جنيها.

وبمدينة أخميم الجديدة تطرح أرض تجاري سكني بمساحة 1245 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 1140 مترا بسعر 4140 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 1233 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تعليمي بمساحة 8230 مترا بسعر 2235 جنيها، ارض تعليمي بمساحة 630000 متر بسعر 1500 جنيه.

 

كما تطرح أرض مخازن 1465 مترا بسعر 1050 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 5000 متر بسعر 2350 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، أرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، وأرض طبي بمساحة 7835 مترا بسعر 1845 جنيها.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 1136 مترا بسعر 6090 جنيهًا وارض تجاري بمساحة 1835 مترًا بسعر 7500 جنيه والتقديم على الأراضي خلال شهر ديسمبر الجاري.

تلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

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