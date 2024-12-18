"المواطنة وتعزيز المشاركة السياسية" على طاولة مناقشات الحرية المصري

نظمت أمانة المرأة المركزية بـ حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتورة جيهان البيومي، ندوة تحت عنوان "المواطنة وتعزيز المشاركة السياسية"، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وبحضور الدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس الحزب والأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزية بالحزب، ويوسف خطاب أمين الحزب بالجيزة، وأحمد سعيد، أمين التنظيم بالجيزة، وعدد من أعضاء وهيئة مكتب أمانة المرأة.

أهمية المشاركة السياسية والاعتزاز بالهوية المصرية

وتحدث الدكتور أحمد بيومي، عن أهمية المشاركة السياسية والاعتزاز بالهوية المصرية، قائلًا: “المواطنة تعني الانتماء إلى الوطن، بما يترتب عليه من حقوق وواجبات، فهي علاقة تقوم بين الفرد والدولة، تتجسد في الالتزام بالقوانين، والمساهمة في بناء المجتمع، والتمتع بكافة الحقوق والحريات والتعليم، والرعاية الصحية”.

دور الشباب وأهمية المشاركة السياسية

وتحدث الدكتور أحمد إدريس، عن دور الشباب وأهمية المشاركة السياسية واستغلال طاقتهم فى بناء المجتمع والاستفادة من قدراتهم نحو التحرك، قائلً:ا " تعزيز العدالة الاجتماعية يأتي من خلال المشاركة السياسية التي تساهم في تحقيق التمثيل العادل لكافة الفئات المجتمعية"، مضيفًا: "نحن شعب قوي تواجهنا متغيرات كبيرة ولكن قوة وتماسك الشعب والوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها نحو استكمال مسيرة البناء والتحرك يعد حائط السد أمام مخططات التى تحاك ضد الوطن".

أهمية المشاركة السياسية للشباب

فيما استعرضت الدكتورة جيهان البيومي، أهمية المشاركة السياسية للشباب، وانخراط المواطنين في العملية السياسية والتعبير عن الرأي بشأن القضايا العامة، مضيفة أن مثل هذه الندوات تستهدف بناء الإنسان وضمن رؤية الدولة نحو بداية جديدة لبناء الإنسان، بالإضافة لضرورة إدراك المواطنين أهمية مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

وأكدت الدكتورة سهير الدمنهوري أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، أهمية الهوية المصرية وتعزيزها، ودور المرأة في بناء المجتمعات وتعزيز القيم، مضيفة أن المواطنة الفعالة ليست مجرد انتماء جغرافي بل هي ممارسة حقيقية تعزز المشاركة السياسية وتدفع بالمجتمع نحو التنمية والعدالة.

وأشارت إلى أن المواطنة تمنح شعورًا بالانتماء والمسؤولية، مما يشجع الأفراد على الانخراط في الشؤون العامة.

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