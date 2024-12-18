الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

انتعاشة فنية لــ زينة بالسينما والتليفزيون

زينة، فيتو
زينة، فيتو

تعيش النجمة زينة حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، إذ تنتظر عرض سلسلة أعمال بالسينما والتليفزيون.

أعمال جديدة لــ زينة


 ترتبط زينة بأكثر من عمل جديد حاليا،  ومنها مسلسل العتاولة 2 الذي تقدمه  رفقة الأبطال أحمد السقا وطارق لطفى والنجم باسم سمرة.. ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

زينة
زينة

 بالإضافة إلى مشاركتها البطولة للفنان محمد سعد فى فيلمه الجديد  “الدشاش” للكاتب جوزيف فوزي وبإخراج سامح عبد العزيز.


كذلك تقود زينة بطولة  فيلم “بنات الباشا” المقرر عرضة خلال الفترة المقبلة بعدما تم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده مؤخرا.

 يشارك  زينة بطولة فيلم “بنات الباشا” كل من: صابرين ومريم الخشت وناهد السباعي وإخراج محمد العدل، والفيلم عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية. تدور أحداث الفيلم حول 4 سيدات يعملن في “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة، وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية.

 

 

 

 

 

 

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