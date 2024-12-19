الخميس 19 ديسمبر 2024
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سياسة

كيف تساعد الحكومة المستفيدين من الدعم النقدي لتوفير فرص عمل؟

تنمية مهارات القادرين
تنمية مهارات القادرين على العمل من مستحقي الدعم النقدي

تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد في جلسة الخميس الماضي، إقرار تقديم الدعم النقدي تكافل وكرامة للمستفيدين، وفي نفس الوقت ألزم الحكومة بضرورة العمل على تنمية مهارات القادرين على العمل.

 

ضوابط مساندة الأسر الأولى بالرعاية القادرة على العمل 

ونظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط مساندة الأسر الأولى بالرعاية القادرة على العمل من خلال التأهيل والتدريب، وتسهيل منح قروض لإقامة المشروعات الخاصة بهم.

تنمية مهارات القادرين على العمل من مستحقي الدعم النقدي

وتنص المادة (39) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على: تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تُدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:

1- التدريب والتأهيل.

توفير فرص عمل

2- المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.

3- المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتُدر دخلًا على الفرد وأسرته.

 

الحصول على قروض ميسرة للمساعدة في إقامة المشروعات

4- المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.

5- المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

 

يستمر المستفيد في الحصول على الدعم لمدة 6 أشهر من الالتحاق بالعمل

وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهماأقرب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.

 

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق في جلسته العامة الثلاثاء الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقًا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعدما أثار  الطلاق الكنسي خلافًا في مناقشات الأسبوع قبل الماضي.

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