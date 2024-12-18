في عيد ميلاده الـ 36، ماذا قدم محمد الشناوي خلال مسيرته؟

يحتفل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر اليوم بعيد ميلاده الـ 36، حيث يعد حارس الأهلي من مواليد 18 ديسمبر عام 1988.

وتستعرض فيتو لكم أرقام ومشوار محمد الشناوي في مسيرته خلال السطور الآتية.

أرقام الشناوي مع النادي الأهلي

وشارك محمد الشناوى رفقة الأهلى فى 306 مباريات بكل البطولات، خرج بشباك نظيفة في 171 مباراة وتلقت شباكه 191 هدفًا، بينما حرس الشناوى عرين منتخب مصر فى 62 لقاء.

ألقاب الشناوي مع النادي الأهلي

ونجح الشناوي مع الأهلي في التتويج بـ 24 بطولة، حيث حصد الدوري المصري 7 مرات، و5 ألقاب لكأس مصر، والسوبر المصري 6 مرات، كأس السوبر الأفريقي مرتين، و4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا.

فيما استطاع الشناوي رفقة الأهلي في حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية ثلاثة مرات.

فيما حصد محمد الشناوي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة عام 2022.

ارقام محمد الشناوي خارج الأهلي

ولعب الشناوي خارج صفوف النادي الأهلي رفقة ثلاث أندية وهم حرس الحدود وبتروجيت وطلائع الجيش.

وشارك الشناوي مع حرس الحدود في 15 مباراة استقبلت شباكه خلالها 16 هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

بينما شارك مع طلائع الجيش في 45 مباراة استقبلت شباكه خلالهم 50 هدفًا، وحافظ على شباكه في 12 مباراة.

فيما لعب مع بتروجيت 88 لقاء اهتزت شباكه فيها بـ 103 هدفا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 28 مباراة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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