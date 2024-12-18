الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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حوادث

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه المحاور والشوارع بالقاهرة والجيزة

زحام مرورى بالطرق
زحام مرورى بالطرق

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الأربعاء ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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حالة الطرق اليوم 18 ديسمبر  2024 

ورصدت المتابعة الميدانية زحامًا مروريًّا بكوبري القبة ونفق العروبة، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، كورنيش النيل، شارعي الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

انتظام حركة السيارات أعلى هذه الطرق

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحور صفط اللبن  وكورنيش النيل وشارع شبرا مصر

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

 

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