الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء (إنفوجراف)

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024).

 درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 -12- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد  والوجه البحري، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغری 11° 21 العظمى الوجه البحري م دخهدفدهرن 10° 20 السواحل الشمالية الغربية 12° 21 السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 11° 21' جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 15 25° شمال الصعيد 08 حالة الطقس 22 الصعيد جنوب توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1 18 18 سمبة ديسمبر 2024 12° 26 26° WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 00000000‎"‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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