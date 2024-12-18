الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية يزور مصر اليوم

محمد يونس رئيس حكومة
محمد يونس رئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية.فيتو

يبدأ رئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية  محمد يونس ، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مصر، تمتد في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024 للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) المنعقدة في القاهرة.

كما يعد موضوع القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية هو الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد

وتستضيف القاهرة غدا الخميس قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.
 

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