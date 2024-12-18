الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

كريمان، حسناء الزمن الجميل التي اشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة وهذا سر اعتزالها الفن مبكرًا

كريمان مع سامية جمال
كريمان مع سامية جمال وكمال الشناوى فى أحد أفلامها

كريمان،إحدى نجمات زمن السينما المزدهرة في الخمسينات والستينات، وجه باسم وضحكة مميزة، مثلت أدوار البنت الشقية والصديقة المتحررة، فضلت الزواج بعيدًا عن الوسط الفنى، اعتزلت وغابت عن الأضواء لسنوات طويلة، ورحلت عام 2023 عن ستة وثمانون عامًا.


ولدت الفنانة كريمان محمد سالم  في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من عام 1936 بالقاهرة، هي مصرية لبنانية حيث كان والدها محمد سليم الأسطه لبنانيًّا وقضى جزءًا من حياته بتركيا قبل أن يستقر بمصر، أما والدتها فهي مصرية من أصول تركية، ونشأت وتعلمت في مدارس مصرية منها مدرسة ماري بول ومدرسة الليسيه.

المسرح المدرسي كان البداية 

ثم اتجهت كريمان إلى التمثيل في سن مبكرة، حيث عملت في المسرح المدرسي فقدمت مسرحية " قيصر وكليوباترا" لفتت بها أنظار المحكمين للمسرح المدرسي، كما ظهرت كطفلة في الإذاعة من خلال برنامج ركن الأطفال “بابا شارو” مع الإذاعي بابا شارو ــ محمد محمود شعبان ــ الذي أثنى عليها كثيرًا ثم انطلقت بعد ذلك في عالم السينما.

الممثلة الشقية كريمان 
الممثلة الشقية كريمان 


وكانت بداية كاريمان عام 1953 من خلال فيلم "الحموات الفاتنات " قدمت فيه دور “ نبيلة “ مع كمال الشناوى وماري منيب بعد أن رشحتها المنتجة آسيا لبطولة الفيلم وهي في عمر 17 سنة وشاركت بعد ذلك في العديد من الأفلام التي ظهرت من خلالها في دور البنت الشقية منها: الفانوس السحري - مراتي مدير عام - تمر حنة - الحموات الفاتنات - الهاربة - سكر هانم - عفريت سمارة - جميلة بو حيرد - معًا إلى الأبد، علموني الحب، شاطئ الحب، تمر حنة، مراتي مدير عام الذي جسدت فيه شخصية عايدة، سكر هانم، موعد مع إبليس. 

بنات اليوم أشهر الأدوار 

وكان أشهر أدوارها فى فيلم “بنات اليوم” مع عبد الحليم حافظ وماجدة وآمال فريد وأحمد رمزي في دور الصديقة المتحررة  ” بسبوسة ”، أما آخر أفلامها فكان فيلم "نورا "مع نيللي عام 1967.

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في المسرح بدأ مشوار كاريمان مع فرقة إسماعيل يس فكانت نجمة الفرقة الأولى لمدة 3 سنين قدمت فيها عددًا من المسرحيات منها: عمتي فتافيت السكر، منافق للإيجار، كناس في جاردن سيتي، كما قدمت مسرحية تليفزيونية مع الفنان يوسف وهبي باسم "عريس فى علبة"، ومسرحية "حركة واحدة أضيعك" مع الفنان سيد زيان، وفي الدراما قدمت مسلسل واحد بعنوان " كدبة ونص ".

كريمان فى فيلم بنات اليوم 
كريمان فى فيلم بنات اليوم 


الفنانة الجميلة كاريمان متعددة المواهب، فإلى جانب التمثيل قامت بالغناء فى عدد من الأفلام السينمائية، ومن أغانيها فى الأفلام أغنية "يا بحر" و"الأقيها منين ومنين" التي قدمتها في فيلم "عرائس في المزاد"، وأغنية "بتهرب فين" التي قدمتها في فيلم "موعد مع إبليس"، كما قدمت عددًا من الأغاني في الإذاعة المصرية، وكتب لها تلك الأغاني كبار شعراء الأغنية المصرية ومنهم فتحى قورة ومأمون الشناوي وجليل البنداري ومحمد علي أحمد وسيد مرسي وإمام الصفطاوي وعلي مهدي وغيرهم، وقام بتلحينها عدد من كبار الموسيقيين.

زواج من خارج الوسط الفني 

تزوجت الفنانة كريمان من النائب محمود أبو النصر، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقًا وأنجبت منه ابنها الوحيد شيرين، وبالرغم من تألق كريمان في مشوارها الفني القصير وتمكنها من تحقيق نجاح وشهرة لافتين للأنظار في فترة قصيرة، مع تقديمها لمجموعة من الأدوار المتنوعة إلا أنها ابتعدت فجأة وبدون إنذار واختفت بعيدًا عن الأضواء بعد أن ارتدت الحجاب، وصرحت بأنها قررت الاعتزال لرعاية ابنها ولتعيش حياة أسرية هادئة مع أحفادها الأربعة.


 

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