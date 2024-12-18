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رياضة

رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز بكأس الرابطة والمشاركة في السوبر المصري

فريق البنك الأهلي،
فريق البنك الأهلي، فيتو

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاع الكرة النسائية في النادي، والفريق يحتل المركز الثالث في الدوري.

 

رغبة اللاعبين تحسم انتقالهم لأحد القطبين

وقال نصار، في تصريحات تليفزيونية: "رغبة اللاعب هي من تحسم  انتقال اللاعبين إلى الأهلي أو الزمالك، بجانب من سيدفع المقابل المادي الذي سيتم تحديده".

وتابع:" هناك اهتمام كبير في نادي البنك الأهلي بالكرة النسائية، والفريق يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب خلف الأهلي ومسار".

 

غياب الجماهير ظاهرة يجب دراستها

وواصل:" غياب الجماهير ظاهرة، يجب أن يتم دراستها من أجل معرفة الأسباب، ويجب أن تكون الأندية الشعبية معتمدة على نفسها ولا تعتمد على الدولة، ويجب أن تتحول إلى شركات مثل غزل المحلة".

طارق مصطفى، فيتو
طارق مصطفى، فيتو

وأكمل نصار:" واجهنا سوء حظ في بداية الموسم الماضي، وتم الاستقرار على عمل تغيير في الجهاز الفني، وكنت متابع تجربة طارق مصطفى في المغرب، والأداء نال اعجابنا، وبمجرد الاستقرار عليه عرضت اسمه على مجلس الإدارة وتم الموافقة على التعاقد معه قبل مباراة المصري، وحققنا الفوز 4-0، رغم مطالب البعض بتأجيل الأمر حتى فترة التوقف الدولي".

 

البنك الأهلي يتأثر بالتوقفات الدولية

وأكمل: "البنك الأهلي يتأثر بالتوقفات الدولية، وهدفنا الفوز ببطولة كأس رابطة الأندية، والتواجد في السوبر المصري بالإمارات، خاصة وأن البنك الأهلي هو راعي البطولة، وطموحنا التواجد في أول 9 أندية في الدوري، ثم تحقيق مركز أفضل".

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البنك الاهلي الكرة النسائية الأهلي الزمالك طارق مصطفى كاس رابطة الاندية

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