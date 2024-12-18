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خارج الحدود

مكتب نتنياهو يكشف حقيقة الموافقة على تسهيل المسار لقيام دولة فلسطينية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، أن كل ما ينشر حول موافقة رئيس الحكومة على تسهيل المسار لقيام دولة فلسطينية هو كذب مطلق وغموض تام.

وجاءت هذه التصريحات عقب تقارير نشرتها المواقع اليسارية تحدثت عن التزام إسرائيلي بالسماح بـ "الطريق نحو الدولة الفلسطينية".

وأضاف المكتب في بيان أن "رئيس الوزراء نتنياهو عمل ويعمل ضد إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل للخطر".

وبحسب التقرير الذي نقله الصحفي حاييم ليفنسون، فإن إسرائيل والمملكة العربية السعودية قد توصلتا إلى اتفاق قد يسمح بصفقة لإطلاق سراح المحتجزين والتقدم نحو التطبيع، وفي إطار هذا الاتفاق، قد تقدم إسرائيل التزامًا غامضًا بـ "الطريق نحو دولة فلسطينية".

من جانبه، رد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، على التقرير قائلا: "كما حذرت يوم الجمعة الماضي، فإن نتنياهو في طريقه لـ  إقامة الدولة الفلسطينية".

 

اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطينية

وزعمت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن السعودية تخلت عن مطلبها السابق بالاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، وبدلا من ذلك وافق الطرفان على تعهد إسرائيلي "مبهم" بشأن ضمان "مسار نحو دولة فلسطينية"، وهي صيغة سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وادعت الصحيفة أن المفاوضات بين الجانبين تسارعت عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يقود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المحادثات عبر الوزير للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، وسط تهميش لدور الحكومة وللمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في هذا السياق.

ووفق التقرير، تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط والضامن لهذه المباحثات، مع تنسيق إسرائيلي بين إدارة بايدن، والإدارة المقبلة، برئاسة دونالد ترامب، التي يُتوقع أن تقدم للسعودية مزايا إستراتيجية مثل "اتفاقية دفاع مشترك" ومبيعات أسلحة متطورة في إطار الحزمة التي قد يشملها التطبيع مع إسرائيل.

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