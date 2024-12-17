الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

جولة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام داخل إستوديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قام أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجولة، اليوم، داخل إستديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية.

وقال المسلماني إن الإذاعة المصرية العريقة تمتلك كنوز إذاعية تراثية فريدة من نوعها يجب الحفاظ عليها والعمل على استغلال هذا التراث بما يحقق مردود إعلامي واقتصادي إيجابي.

 

دور الإذاعة التاريخي

وأضاف المسلماني أن الإذاعة المصرية أدت دورًا كبيرًا وتاريخيًّا  في تشكيل وعي  ثقافة ووجدان المستمع المصري والعربي وأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز هذا الدور واستكمال رسالتها التوعوية للمواطن المصري. 

وخلال جولته استمع المسلماني لأفكار ومقترحات الزملاء والتي من شأنها تحسين بيئة العمل وتعظيم دور الإذاعة المصرية، حيث أكد لهم أن جميع أفكارهم ومقترحاتهم هي محل تقدير وسيتم دراستها والعمل على تنفيذها رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يقوم بجولة بستديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية.

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أحمد المسلماني الإعلامي أحمد المسلماني الاذاعة المصرية الهيئة الوطنية للاعلام

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