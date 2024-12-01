المسلماني: عودة دور التليفزيون المصري على رأس أولوياتنا

تقدم الإعلامي أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على منحه هذه الثقه الغالية بتكليفه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال وتطلعات ورغبات الشعب المصري في مجالات الإعلام ، والعمل الدؤب لتقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة تتناسب وتتواكب مع حجم الجهود والانجازات التى تحققها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وتعريف المواطن بحجم وعوائد المشروعات الكبيرة والقومية التى تحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها ، وأيضا رساله تتناسب وحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية فى الداخل والخارج والتصدي للشائعات والأكاذيب المغرضة.

وفور تسلمه مهام عمله اجتمع اليوم المسلمانى مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، وعبر عن سعادته بالعمل مع شركاء وزملاء المهنة فى هذا الصرح الإعلامي العريق ، مؤكدا بذل الجهود لتعزيز دور الإعلام الوطني وأن الوطنية للإعلام تذخر بالكوادر المهنية المتميزة والمخلصة التى تقدم رسالة إعلامية هادفة تنويرية قادرة على تعزيز الدور الخدمي التنموي للإعلام والعمل على تعظيم القدرة على إشباع رغبات واحتياجات المواطن بدايه من الخدمه الإخبارية مرورا بالتثقيف والترفيه وتعزيز وعي المواطن فى مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تشكك في انجازات الدوله المصرية.

مواكبة التطور التكنولوجي الهائل

وقال المسلماني: سنمضى قدما لتطوير أدواتنا لمواكبة متطلبات التطور التكنولوجي الهائل في مجال الإعلام وبناء نوافذ على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق التأثير المطلوب وخلق قيمه مضافه تعظم من انتشار المحتوى الإعلامى والوصول للجمهور المستهدف بما يعزز تحقيق الأهداف وعوده الدور الهام للتليفزيون المصري.

وأضاف أن قضية تعزيز الوعي لدى الجمهور هى على رأس أولويات خطة العمل بالهيئة الوطنية للإعلام ومواصلة تعزيز دور الإعلام الوطني فى تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية فى كافة جهودها واجراءاتها لتنفيذ توجهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والتحديث والتطوير فى مختلف المجالات بما يحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

و أكد المسلمانى على العمل من خلال استراتيجية بتعاون ومشاركة كافة الزملاء بالهيئة وهدفنا صناعه الأمل والتمسك به لتحقيقة وسنتعامل مع كافة المعطيات لعبور تلك المرحلة والعمل على تنفيذ أفكار ورؤي جديدة من شأنها تذليل كافة العقبات وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لكافةالملفات الشائكة التى تواجه العمل والعاملين واجتيازها فى أسرع وقت وتكثيف الجهود فى العديد من الملفات ومنها الزملاء أصحاب المعاشات، وشدد المسلمانى أنه سيعمل جاهدا للحفاظ على مكتسبات العاملين وتحسينها ، والعمل مع الزملاء لتعزيز مكانة ودور الإعلام الوطني ومواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الإعلام والاتصال مناشدا كافة الزملاء بالوطنية للإعلام التعاون والتكاتف من أجل تحقيق أهداف العمل وجني ثمارها .

وأشار المسلمانى إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تمتلك بنية أساسية كبيرة نعمل على تعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى إجراءات وحلول سيتم اتخاذها ومن شأنها تعظيم موارد الهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.