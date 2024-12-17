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أخبار مصر

الأكاديمية العربية للنقل البحري تكشف حقيقة رفع علم المثليين بالقرب من فرع شيراتون القاهرة

الأكاديمية البحرية
الأكاديمية البحرية

كشفت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حقيقة الحادثة التي شهدت تجمعًا لمجموعة من الشباب في الحديقة المقابلة لأحد مباني الأكاديمية بمنطقة الشيراتون في القاهرة، حيث تم تداول صور لعدد منهم وهم يحملون علم المثليين

وأوضحت الأكاديمية أن الحادثة ليست مرتبطة بأي نشاط رسمي أو تنظيم أكاديمي، وأنها تمثل تصرفًا فرديًا لا يعكس توجهات الأكاديمية أو سياساتها.

 

حقيقة رفع علم المثليين أمام الأكاديمية 


وأوضح مصدر مسئول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن مجموعة من الشباب، الذين لا ينتمون للأكاديمية، تواجدوا في الحديقة المقابلة لأحد المباني التعليمية التابعة لها في منطقة مساكن شيراتون بالقاهرة، حيث كانوا يمارسون الرياضة. 

وأضاف المصدر أنه نشبت مشادة بين هؤلاء الشباب وبعض المواطنين الذين تصادف مرورهم في المنطقة، بسبب اعتقادهم الخاطئ بأن أحد الشباب كان يحمل علم المثليين.

ونفى المصدر ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة بشأن الحادثة، مؤكدًا أن ما تم نشره لا يعكس الحقيقة.

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