الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الأربعاء 18- 12- 2024 في مصر

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد  والوجه البحري، معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

طقس الغد فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  الشبورة المائية الصباحية تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 11 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 20

بنها: الصغرى 12 والعظمى 21

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 07   والعظمى 21

كاترين الصغرى 01 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 14 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى  22

السويس: الصغرى 11 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 07  والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 06 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 22

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 26

 

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس القاهرة الكبري شمال الصعيد جنوب الصعيد هيئة الاستشعار عن بعد الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

أمطار وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

درجات الحرارة اليوم، العظمى في القاهرة 20 والصغرى في كاترين 3

تقلبات جوية تشهدها البلاد في آخر أيام الخريف.. اضطراب بملاحة البحر الأحمر وخليج السويس.. أمطار على السواحل الشمالية الشرقية.. شبورة كثيفة على الطرق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14 -12- 2024

أمطار وشبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14- 12- 2024

الجوزاء، ملكة الزخات الشهابية تزين سماء الليلة

الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس غدا السبت

وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات التصالح على مخالفات البناء مع محافظي قنا والغربية

الأكثر قراءة

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

نتنياهو يوجه رسالة مستفزة من قمة جبل الشيخ السوري (صور)

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

الخارجية الروسية تكشف الجهة المتورطة فى نشر خبر اغتيال بشار الأسد

إصابة 12 شخصا بالاختناق في اندلاع حريق داخل مستشفى الصدر بقنا

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الأيام المقبلة

لمن صوت محمد صلاح وحسام حسن للاعب الأفضل في العالم؟

منوعات

المزيد

الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مئات الأقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فينيسيوس يعانق الذهب، جوائز الأفضل 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط التوبة؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الأرض الخضراء في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار العاطفي

عالم أزهري يوضح فوائد الرقية الشرعية، ومتى تكون سببًا في علاج الأمراض؟

المزيد
الجريدة الرسمية