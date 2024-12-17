درجات الحرارة غدا الأربعاء 18- 12- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الغد فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 11 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 20

بنها: الصغرى 12 والعظمى 21

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 07 والعظمى 21

كاترين الصغرى 01 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 14 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22

السويس: الصغرى 11 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 07 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 06 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 26

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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