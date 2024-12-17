حصاد مبيعات السيارات الفان في مصر خلال 10 أشهر من 2024

حصاد مبيعات السيارات الفان 2025، شهدت سيارات الفان طفرة في المبيعات خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بعد إقبال الكثير من المواطنين على اقتنائها؛ لأنها متعددة الاستخدامات المشروعية وجلب الأموال يستخدمها البعض في نقل البضائع والآخر في نقل المواطنين لأنها تحمل 7 ركاب مما يجعلها من السيارات التي توفر فرص عمل للشباب.

ووفقا لما نشره الاميك، تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرية، إجمالي مبيعات فئة سيارات الفان في السوق المصري خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بعد إقبال بعض الشباب على اقتنائها لتوفير فرص عمل للشباب، ونرصدها في التقرير التالي مبيعات السيارات الفان بداية من يناير إلى أكتوبر 2024.





تواجد أقل بكثير للفان الصيني محليًا

ورغم وجود سيارات فان عديدة في السوق المصرية، ولكن المسجل ضمن تقرير الأميك هما شركتي شيفروليه وسوزوكي. كما أن مبيعات باقي الطرازات التي تعتبر كذلك محدودة في مصر وأغلبها طرازات صينية تعتبر قليلة للغاية مقارنة بالأسماء المعروفة بصورة أكبر في مجال الفان مثل سيارات شيفروليه وسيارات سوزوكي.



1- سيارات شيفروليه وحققت مبيعات 975 سيارة فان بحصة 92% من السوق بسيطرة كاملة عليه.



2- سيارات سوزوكي بمبيعات 83 فان وحصة 8%.





مواصفات سيارات شيفروليه الفان في السوق المصرية



وتتوفر السيارة بمحرك سعة 1200 سي سي 4 سلندر دفع خلفي بقوة 85 حصان وعزم دوران 108 نيوتن متر وناقل مانيوال 5 سرعات. وتأتي بخزان وقود سعة 45 لتر ويبلغ طول السيارة 4.005 مم وعرضها 1.620 مم والارتفاع 1.900 مم والخلوص الأرضي 170 مم وقاعدة العجلات 2.700 مم وحجم الشنطة الخلفية 1.225 لتر وعدد المقاعد 8 مقاعد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.