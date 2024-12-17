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رياضة

إيجولا يقود هجوم بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بكأس الرابطة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن نادي بيراميدز تشكيل لاعبيه لمباراته أمام الاتحاد السكندري في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

تشكيل بيراميدز 

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موعد مباراة بيراميدز والاتحاد والقناة الناقلة 

 يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

وتذاع مباراة بيراميدز والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورت 1

مباراة بيراميدز والاتحاد 

 ويسعى بيراميدز الجريح من الهزيمة الأفريقية أمام الترجي التونسي إلى تضميد جراحه بتحقيق فوز محلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية لكن مهمته لن تكون سهلة أمام زعيم الثغر الطامح أيضا في تحقيق الفوز.

قائمة بيراميدز

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - دودو الجباس

وشهدت القائمة غياب عدد من نجوم الفريق أبرزها رمضان صبحي وماييلي وشريف إكرامي من قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة.

ويقع بيراميدز والاتحاد السكندري في المجموعة الرابعة والأخيرة التي تضم أيضًا حرس الحدود والإسماعيلي

ويتصدر الحدود المجموعة في الوقت الحالي، بعد فوزه في الجولة الأولى على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

 

كأس الرابطة، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد حكام مباراة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة دور المجموعات بين الاتحاد السكندري وبيراميدز.

  

طاقم حكام مباراة الاتحاد وبيراميدز

 محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد حسام طه مساعد أول ومحمد عزازي مساعد ثاني ومحمود منصور حكما رابعا وخالد جمال الغندور حكم فيديو ومحمد عطا حكم فيديو مساعد.

 

 

 

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بيراميدز 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 الاتحاد السكندري بيراميدز والاتحاد

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