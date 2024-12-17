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رياضة

آخر تطورات إصابة عبد الله السعيد قبل مواجهة سيراميكا بالدوري

عبد الله السعيد وناصر
عبد الله السعيد وناصر ماهر

 خضع عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي وعلاجي داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمباراة سيراميكا كليو باترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

يأتي ذلك في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب وهي عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج علاجي مكثف في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز علي أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا 

ويقود الزمالك أمام سيراميكا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع  كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، تم  الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

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