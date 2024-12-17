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رياضة

مران الزمالك، جروس يقرر رفع الحمل البدني للاعبين

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي  استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليو باترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

جروس مدرب الزمالك يتابع الفقرة التأهيلية

شهدت هذه الفقرة رفع المعدل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة، وخاض اللاعبون العديد من التدريبات التأهيلية والبدنية المتنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية للوقوف على حالة اللاعبين.

 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز علي أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا 

ويقود الزمالك أمام سيرامكيا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع  كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، تم  الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

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