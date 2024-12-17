الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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وزير الإسكان يشارك في افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر الإسكان العربي الثامن بدولة الجزائر

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان، فيتو

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر الإسكان العربي الثامن للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بدولة الجزائر، وذلك بحضور محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية، ولفيف من وزراء الإسكان والتعمير العرب.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، جهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تنفيذ المشروعات القومية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، فى إطار النهضة العمرانية الجديدة التى تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى مقدمة تلك المشروعات، المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومدن الجيل الرابع، وفى القلب منها، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما، مشيرًا إلى أهم سياسات الوزارة في إطار توفير السكن اللائق.

وأوضح وزير الإسكان، أن هناك إشادة كبيرة من وزراء الإسكان والتعمير العرب بالتواجد القوي والفعال لجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث تشارك به العديد من الوزارات المعنية بالإسكان والتنمية العمرانية  بالدول العربية من الجزائر والأردن وفلسطين ومصر  بالإضافة إلى الهيئات الوطنية وشركات القطاع الخاص.

 

طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقًا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح في الفيوم الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42001 متر بسعر 2740 جنيهًا، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 98529 مترا بسعر 1830 جنيهًا، أرض تجاري بمساحة 3997 مترا بسعر 3645 جنيهًا.

 

 المنيا الجديدة أرض فندق بمساحة 17640 مترًا بسعر 4500 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 1556 مترا بسعر 7900 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 681 مترا بسعر 17250 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1230 مترا بسعر 4265 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1044 مترا بسعر 13545 جنيهًا.

 

كما تطرح بمدينة ناصر الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، وأرض بنك بمساحة 1018 مترا بسعر 6545 جنيهًا، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46278 مترا بسعر 46278 جنيهًا.

 

وبمدينة أخميم الجديدة تطرح أرض تجاري سكني بمساحة 1245 مترًا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 1140 مترا بسعر 4140 جنيهًا، وأرض تجاري سكني بمساحة 1233 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تعليمي بمساحة 8230 مترا بسعر 2235 جنيها، ارض تعليمي بمساحة 630000 متر بسعر 1500 جنيه.

 

كما تطرح أرض مخازن 1465 مترا بسعر 1050 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 5000 متر بسعر 2350 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، أرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 7835 مترا بسعر 1845 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 1136 مترا بسعر 6090 جنيهًا وارض تجاري بمساحة 1835 مترًا بسعر 7500 جنيه والتقديم على الأراضي خلال شهر ديسمبر الجاري.

 

تلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة

 وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

 

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