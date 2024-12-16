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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع نظيره القطري التعاون في مجال الطاقة

بدوي خلال اللقاء،
بدوي خلال اللقاء، فيتو

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر في إطار المباحثات التي عقدها الوزير مع عدد من وزراء البترول والطاقة علي هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول( أوابك ) بالكويت.

وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة وفرص الاستثمار في مصر في مجالات البحث والاستكشاف للبترول والغاز في إطار استراتيجية وزارة البترول المصرية لجذب الاستثمارات وتشجيع الشركات علي الاستثمار في المناطق الواعدة لتنمية موارد الثروة البترولية وزيادة الإنتاج  .

وشهد اللقاء استعراض  استثمارات شركة قطر للطاقة في قطاع البترول والغاز المصري من خلال شراكتها مع الشركات العالمية في عدد من مناطق البحث والاستكشاف للغاز والبترول في البحرين المتوسط  والأحمر وبدء أعمال الحفر غرب المتوسط، حيث أكدت علي تطلعها لتحقيق نتائج ناجحة وواعدة في ظل ما لمسته خلال اعمالها من توافر للفرص والاحتمالات الواعدة للهيدروكربونات والتوقعات الإيجابية بشأنها.

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