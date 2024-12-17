الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع السفير الياباني بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو
ads

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات وشركات البلدين فى مجالات البترول  والغاز والتعدين وكفاءة الطاقة والطاقة الخضراء.

العلاقات المصرية اليابانية

وخلال اللقاء أكد بدوي أن العلاقات بين مصر واليابان تاريخية حيث تتمتعان بشراكة إستراتيجية متميزة فى العديد من المجالات وخاصة في التنمية الإقتصادية والثقافية ودعم تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى تطلع قطاع البترول لتوسعة التعاون مع الكيانات اليابانية في البترول والغاز والتعدين وكفاءة الطاقة في ظل تمتع قطاعي البترول والتعدين بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

التزام شركات البترول والغاز العالمية بعملياتها في مصر 


وأضاف الوزير أن التزام شركات البترول والغاز العالمية بعملياتها في مصر رغم التحديات يظهر مدي جاذبية الفرص الاستثمارية بقطاع البترول، مشيرًا إلي أن الفترة الحالية تشهد تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية بهدف زيادة الانتاج والاستمرار فى توفير احتياجات السوق المحلي وتخفيف الفاتورة الإستيرادية، وأكد بدوي على تقديره للتعاون المثمر والناجح بين قطاع البترول ومؤسسة الجايكا اليابانية فى مشروع مركز التميز لكفاءة الطاقة والعمل على ترسيخ هذه الثقافة لما لها من دور هام فى خفض الاستهلاك والتكاليف.

الحكومة المصرية تعمل علي تحقيق أهداف التنمية 


كما أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في توافق تام على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر وأن هناك تعاون وثيق بين وزارتى البترول والكهرباء فى تنفيذ استراتيجية الطاقة فى مصر وتنويع مزيج الطاقة بما يسمح بتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة ونشاط التصدير ما يوفر موارد مالية إضافية لمصر من العملة الصعبة.

ومن جانبه أكد السفير الياباني على عمق الشراكة بين البلدين فى مختلف المجلات، مشيرًا إلي اعتزازه بتقدير الرئيس السيسي لمنظومة التعليم اليابانية، ولفت إلى أن الشركات اليابانية تسعي للاستثمار في الطاقات الخضراء وخاصة الهيدروجين في مصر، كما أشار إلى أن المرحلة الثانية من التعاون بين قطاع البترول والجانب الياباني فى كفاءة الطاقة ستشهد تنظيم برامج تدريبية عملية في اليابان للمتدربين فى مركز التميز لكفاءة الطاقة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين لبحث سبل تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين قطاع البترول والمؤسسات اليابانية فى مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات السوق المحلى البترول والثروة المعدنية البترول والغاز البترول والطاقة الحكومة المصرية الطاقة الخضراء السفير الياباني العلاقات بين مصر واليابان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية شركات البترول

مواد متعلقة

البترول تنتهي من تدريب أول مجموعة ببرنامج أساسيات سلامة العمليات

وزير البترول يلتقي وفدا من شركة هاليبرتون لدعم أنشطة البحث والاستكشاف بمصر

بدوي يستقبل وزير الصناعة السعودي لبحث تعزيز التعاون في مجال التعدين

بدوي يبحث مع وزير الطاقة السعودي تعزيز التعاون في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات

وزير البترول يبحث مع نظيره القطري التعاون في مجال الطاقة

وزير البترول: حفر آبار جديدة بحقل ظُهر لزيادة إنتاج الغاز

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك"

بتروتريد تنجح في اقتناص قرض 8 مليارات جنيه

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل جوائز الأفضل في العالم ذا بيست 2024

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بأسيوط (صور)

عرض سعودي لضم نجم وسط الأهلي في انتقالات يناير

السيسي يصدق على قانون لجوء الأجانب لمصر

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

منوعات

المزيد

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس..9 حقوق للاجئين في القانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بخير قادم في المستقبل

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

المزيد
الجريدة الرسمية