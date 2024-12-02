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رياضة

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بكأس مصر

كأس مصر، فيتو
كأس مصر، فيتو

كأس مصر، أعلن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس مصر لموسم 2024 - 2025 

وأكد اتحاد الكرة في خطابات رسمية أرسلها للأندية المشاركة في هذا الدور، أن المباريات ستقام بدون جماهير 

كما تضمن الخطاب اللوائح المنظمة لبطولة كأس مصر من الدور التمهيدي الأول وحتى الدور التمهيدي الأخير، والتي جاء فيها أن المباريات التي ستنتهى بالتعادل خلال هذه المرحلة ستتجه مباشرة إلى ركلات الترجيح 

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بكأس مصر 

بيراميدز بطل آخر نسخة لكأس مصر

وتوج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ليصبح الفريق رقم 13 بين الأندية المصرية التي سبق لها التتويج بكأس مصر.

وحقق فريق بيراميدز لقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره زد بهدف دون رد  في المباراة التي جمعت بينهما يوم 30 أغسطس الماضي على ستاد برج العرب  في نهائي بطولة كأس مصر.

 

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كأس مصر الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقة كأس مصر لموسم 2024 - 2025 بيراميدز

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