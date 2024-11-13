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خارج الحدود

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

 قال وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء:" إن قوات كوريا الشمالية تقاتل الآن إلى جانب روسيا في أوكرانيا ".

 

كوريا الشمالية تقاتل إلى جانب روسيا 

 وأضاف بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما".

وتابع بلينكن:  الرئيس جو بايدن سيواصل تعزيز حلف الناتو ودعمنا لأوكرانيا مستمر بشكل كبير.
وفي السياق ذاته قال أمين عام حلف  الناتو، مارك روتة، اليوم الأربعاء:" إن  روسيا تزود كوريا الشمالية بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

 

اتفاقية دفاعية بين روسيا وكوريا الشمالية 

 ووقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك، خلال زيارة الرئيس بوتين إلى بيونج يانج، أرسلت بموجبها كوريا الشمالية أسلحة وجنود إلى موسكو للمشاركة في عملية تحرير كورسك.

 

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