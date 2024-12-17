الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يلتقي وفدا من شركة هاليبرتون لدعم أنشطة البحث والاستكشاف بمصر

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع شانون سلوكم - الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون للقسم الشرقى من العالم، والمهندس أحمد حلمى رئيس منطقة شمال إفريقيا بالشركة، والمهندس عمرو عزام المدير الإقليمى لشركة هاليبرتون مصر.

كشف إمكانيات مصر البترولية

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوى على أهمية دور هاليبرتون في تقديم التكنولوجيا لكشف إمكانيات مصر البترولية ودعم أنشطة البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبراتها في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة من خلال التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وذلك في إطار المبادرة التي طرحتها الوزارة مؤخرًا، والتي شجعت على عودة الشركات للعمل في أنشطة البحث والاستكشاف البحرية وكذلك في عدد من الحقول البرية المتقادمة.

زيادة استثمارات الشركة في مصر 

ومن جانبه، أكد شانون سلوكم، أن هاليبرتون تعمل في مصر منذ 60 عامًا، ولديها رغبة لزيادة استثماراتها في مصر، في ضوء الإجراءات المشجعة والاتفاقيات الجديدة والسياسات التحفيزية التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا، والتي تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وكان لذلك دور إيجابى في عودة عجلة النشاط وزيادة معدلات الإنتاج، الذى يمثل أولوية أولى للشركة، لافتًا إلى أنه جارى تقييم الفرص الاستثمارية في مصر التي تمتع بفرص واعدة، بالإضافة إلى رغبة الشركة فى العمل فى مجال إنتاج الغاز الغير تقليدى والإنتاج من الحقول المتقادمة باستخدام التقنيات الفنية الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الفرص الاستثمارية في مصر المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية شمال أفريقيا

مواد متعلقة

بدوي يستقبل وزير الصناعة السعودي لبحث تعزيز التعاون في مجال التعدين

بدوي يبحث مع وزير الطاقة السعودي تعزيز التعاون في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات

وزير البترول يبحث مع نظيره القطري التعاون في مجال الطاقة

وزير البترول: حفر آبار جديدة بحقل ظُهر لزيادة إنتاج الغاز

كريم بدوي يشارك في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوابك"

بتروتريد تنجح في اقتناص قرض 8 مليارات جنيه

وزير البترول يشهد توقيع 3 اتفاقيات لتطوير مصانع أبوقير للأسمدة

وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل جوائز الأفضل في العالم ذا بيست 2024

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بأسيوط (صور)

عرض سعودي لضم نجم وسط الأهلي في انتقالات يناير

السيسي يصدق على قانون لجوء الأجانب لمصر

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

منوعات

المزيد

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس..9 حقوق للاجئين في القانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بخير قادم في المستقبل

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

المزيد
الجريدة الرسمية