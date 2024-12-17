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وزير العمل يُسلم عقود عمل جديدة لذوي همم بمحافظة القاهرة (صور)

عقود عمل لذوي الهمم،
عقود عمل لذوي الهمم، فيتو

سَلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، 30 عقد عمل لذوي الهمم، للعمل في إحدى شركات القطاع الخاص بمحافظة القاهرة.

وبحسب بيان صحفي، تم تسليم العقود داخل مقر مديرية عمل محافظة القاهرة، بمشاركة أحمد عزاز مدير المديرية.

وقال الوزير جبران: إن هذه العقود تأتي في إطار جهود الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات في المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، خاصة محور توفير فرص العمل اللائقة، وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي شهد ملف ذوي الهمم في عهده الأولوية في الاهتمام، من حيث التشريعات التي تُقدم الحماية والرعاية والدعم لهذه الفئة، أو من خلال الدمج في سوق العمل،وتقديم كافة أنواع التدريب والتأهيل لتأهليهم للمهن المطلوبة.

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التدريب والتاهيل الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بداية جديدة لبناء الإنسان شركات القطاع الخاص وزير العمل محمد جبران وزير العمل محافظة القاهرة

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