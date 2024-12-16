محافظ الغربية يعلن أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم عن نتائج القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لعام 2025، وقدم محافظ الغربية خالص التهاني للفائزين، مشيدًا بالشفافية والنزاهة التي اتسمت بها عملية اختيار الحجاج.

كما أشاد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية التي أُجريت من خلالها القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في الفرص القادمة.

وطالب محافظ الغربية الحجاج بالدعاء لمصر خلال أدائهم مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

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