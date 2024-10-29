جماهير الأهلي تحتشد في إستاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي (فيديو)

شهدت مدرجات إستاد القاهرة حضورا جماهيريا كبيرا للنادي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي، في دور ربع نهائي كأس إنتركونتينتال.

الفرعون العاشق جاهز للأحتفال 🔥 مقدمة أحمد خيري قبل انطلاق المواجهة النارية بين الأهلي والعين الإماراتي 🔴🗣️#كأس_إنتركونتيننتال2024 pic.twitter.com/Tn6yZmHtt2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2024

مباراة الأهلي والعين

لا حديث يعلو على مباراة الأهلي والعين الإماراتي الليلة في كأس إنتركونتيننتال.

ونستعرض في السطور التالية الإرشادات الكاملة لحضور مباراة اليوم من ملعب اللقاء:

لن يسمح بدخول حاملي بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وعليه يجب تواجد بطاقة تذكرتي Fan ID للموسم الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

فتح بوابات استاد القاهرة الساعة الثانية ظهرًا واستقبال الجماهير الراغبة في التواجد مبكرًا.

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي Fan ID الخاصة بك.

ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص الي شخص آخر بأي حال من الأحوال.

على الجماهير حاملي تذاكر المقصورة الإلتزام برقم المقاعد المدونة علي التذاكر المخصصة لهم.

تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب القاهرة الدولي في السادسة والنصف مساء اليوم، استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال الليلة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانا خفيفا داخل فندق الإقامة صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال الليلة على ستاد القاهرة الدولى.

واستقر كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي، على تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المرتقبة اليوم في كأس انتركونتيننتال.

التشكيل المتوقع للعين أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس.

خط الوسط: أليخاندرو كاكو، بارك يونج، عبدالكريم تراوري، محمد عباس.

خط الهجوم: ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام العين

ويدرس مارسيل كولر الدفع بكل من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف دارى ويحيى عطية الله فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في خط الوسط، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو على فى خط الهجوم.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه بالفيديو اليوم قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة العين الإماراتي.

يستضيف فريق الأهلي، نظيره العين الإماراتي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتنطلق مباراة الأهلي والعين الإماراتي في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل مباشرة على قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعى الأهلي إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه والفوز على العملاق الإماراتي للتأهل لنهائي البطولة.

وتأهل الأهلي للمشاركة فى تلك النسخة من البطولة، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتى فى نفس الدور، بعد أن فرض نفسه ملكًا على النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

فيما جنبت القرعة الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتى دور الثمانية بالبطولة بعد فوز كبير على أوكلاند سيتي 6/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.