اتحاد المهن الطبية يعلن موعد غلق باب الاشتراك في مشروع العلاج

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين) أن يكون يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر القادم هو اليوم الأخير للاشتراك للمرة الأولى والتجديد والإضافة والحذف بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2025، على أن يكون يوم 31 ديسمبر للراغبين فى تجديد الاشتراك أونلاين.

اتحاد المهن الطبية: 30 ديسمبر آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج

وأتاح اتحاد المهن الطبية إمكانية سداد اشتراك مشروع العلاج الكترونيًّا والحصول على الكارنيهات والكوبونات عن طريق شركات الشحن للتوصيل للقاهرة والجيزة فقط ( فيما عدا المدن البعيدة داخل المحافظتين) عن طريق شركة أمان باتباع الخطوات التالية:

1- سداد قيمة الاشتراك بأية طريق دفع.

2- ارسال صورة ايصال الدفع والعنوان بالتفصيل على الارقام التالية عن طريق الواتساب:

01009205907

01202958595

3- يتم ارسال الكارنيه والكوبونات خلال 3 أيام عمل.

4- تقدم الخدمة نظير مبلغ 60 جنيه تسدد عند الاستلام.

وخصص اتحاد المهن الطبية رقم للشكاوى الاتصال على الرقم 01202958595

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