الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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موعد الاشتراك وقيمته، كل ما تريد معرفته عن مشروع علاج "المهن الطبية"

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية
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 فتح اتحاد المهن الطبية باب الاشتراك في مشروع العلاج الذي يعتمد على التكافلية بين أعضائه من نقابات الاتحاد (الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين)، ويقدم خدماته للأعضاء وأسرهم.

وترصد فيتو كل التساؤلات حول شروط الاشتراك في مشروع علاج اتحاد المهن الطبية في السطور التالية: 

متى يمكن للطبيب الاشتراك ؟

 يفتح مشروع العلاج باب الاشتراك كل عام بداية من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر، ويستقبل المشروع يوميًا من الأحد إلى الخميس الأعضاء الراغبين فى الاشتراك بالمشروع للمرة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

ما هي الأوراق المطلوبة للاشتراك في المشروع أول مرة ؟

1- صورة كارنية النقابة، وصورة بطاقة رقم قومي

2- صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالي (صورة ايصال - بيان خصم من الراتب)

3- صورة حديثة لكل عضو (يستثني الأطفال أقل من 3 سنوات)

4- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها (صورة بطاقة الرقم القومي - عقد زواج- شهادة ميلاد)

5- الابناء 18 عاما فأكثر (صورة كارنيه الكلية للأبناء - إقرار عدم زواج البنات)

6- صورة شهادة المعاش للأرملة من قسم المعاشات بالاتحاد

*ما هي الأوراق المطلوبة لتجديد الاشتراك ؟

1- صورة من سداد اشتراك النقابة وبيان بالمستفيدين بالمعاش من إدارة المعاشات باتحاد المهن الطبية

2- صورة من كارنيه الجامعة للأبناء أو إقرار بعدم زواج للبنات

3- تحديث الصور الشخصية للراغبين في ذلك

كم قيمة الاشتراك في مشروع العلاج؟

حدد الاتحاد شرائح قيم الاشتراك بمشروع علاج الاتحاد، كما تم إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد قيمة الاشتراك بمشروع العلاج 

كيف يتم دفع الاشتراك؟

1- يمكن الدفع المباشر في مقرات مشروع العلاج  

2- الدفع عن طريق تطبيق «My Fawry»، على الهاتف المحمول، أو أي نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية، كود النقابات الطبية على فوري هي للأطباء البشريين 758، وللصيادلة 759، وللبيطريين 760، وللأسنان 7613-  التحويل لحساب المشروع ببنك مصر، رقم: 240- 1- 1224.

كيف يمكن الحصول علي الكارنيهات والكوبونات؟

يمكن للأعضاء استلام الكارنيهات والكوبونات من مقرات مشروع العلاج، كما يمكن طلب استلام البطاقات العلاجية والكوبونات، بمنازلهم أو مقار عملهم عن طريق شركة أمان عبر واتس آب على الأرقام التالية: 01028685441 – 01009205907، مقابل سداد 50 جنيه عند التسليم بدون الحضور نهائيًا لمقر المشروع.

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