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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

 

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30"

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24%  عند مستوى 30776 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25%  عند مستوى 3788 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01%  عند مستوى 13536 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26%  عند مستوى 8626 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25%  عند مستوى 11773 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02%  عند مستوى 3163 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تباينت مؤشرات البورصة  في ختام   تعاملات الاثنين، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08%  عند مستوى 30799 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05%  عند مستوى 37978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08%  عند مستوى 13536 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 8583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32%  عند مستوى 11739 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02%  عند مستوى 3184 نقطة.

 

أداء مؤشرات البورصة ببداية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات،   الأحد، أولى جلسات الأسبوع، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 37959 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 8613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11777 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وكانت ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 30795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 38020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة.

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة.

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