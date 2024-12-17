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ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ١٧ مسجدًا جديدًا يوم الجمعة القادمة ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، ١٢ مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، وخمسة مساجد صيانةً وتطويرًا.

إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥١٥ مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥١٥ مسجدًا، من بينها ٣٧٦ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٣٩ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٢٥٩٦ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٢١٥ مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا واسعًا.. ففي محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية عرب الركبات - مركز ساقلتة؛ ومسجد الرحمن، قرية الطوايل الشرقية - مركز ساقلتة.

وفي مطروح، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أسامة بن زيد، قرية علوش - مطروح؛ ومسجد الزبير بن العوام، قرية سملا - مطروح؛ وإنشاء مسجد الرحمة، مدينة النجيلة - مطروح؛ وصيانة مسجد المدينة المنورة، قرية القصابة - مطروح.

وفي الشرقية، تم إحلال وتجديد مسجد محمد عطية فرحات، منشأة أبو عمر - مركز الحسينية؛ ومسجد سليمان محمد سليمان، عزبة القاضي - كفر موسى عمران - مركز الزقازيق؛ ومسجد الرحمن، كفر الشيخ عيسى - شبرا النخلة.

وفي أسوان، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، كرم هاشم - قرية الرمادي قبلي - مركز إدفو؛ وإنشاء مسجد السيد أحمد بن إدريس، قرية العتمور قبلي - مركز كوم أمبو؛ وصيانة مسجد الشيخ البسطاوي، قرية البصيلية  قبلي - مركز إدفو؛ ومسجد الصالحين، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو.

وفي بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية الحماوي - مركز بني سويف.

وفي الغربية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الإخلاص، عزبة أبو جبل - مركز قطور.

وفي أسيوط، شملت الأعمال صيانة مسجد الصوالح، الطامية - دير القصير - القوصية؛ ومسجد عمر بن الخطاب،آل خليفة - بني رافع - منفلوط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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