وكيل زراعة البحيرة يعقد اجتماعا لحل مشاكل المساقى والمصارف الزراعية (صور)

عقد اليوم الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بحضور المهندس عيسوى الشناوى وكيل وزارة الرى بالمحافظة اجتماع مع أمناء روابط الهندسات وأمناء محافظتي البحيرة والإسكندرية للتنسيق مع الإرشاد الزراعي لمتابعة حل المشاكل على المساقى والمصارف الخصوصية، وذلك بحضور المهندسة إيمان عطية مدير عام التوجيه المائى بغرب الدلتا، والمهندس إبراهيم نبيل مدير التوجيه المائى بالنوبارية المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، ورؤساء أقسام الإرشاد والأراضي والمياه بالإدارات الزراعية، كما تم مناقشة كيفية توزيع مياه الرى بنطاق مراكز المحافظة والوقوف على حالة الرى بصفة عامة ومدى توافر المياه للزراعات الشتوية.

اجتماع لحل مشاكل المصارف والمساقي الخاصة بالبحيرة، فيتو

اجتماع لحل مشاكل المصارف والمساقي الخاصة بالبحيرة، فيتو



استغلال الموارد المائية بشكل صحيح يخدم المصالح المشتركة بين وزارتي الزراعة والري

وأكد وكيل الزراعة بالمحافظة على أهمية التعاون بين وزارتي الري والزراعة خلال هذه المرحلة المهمة، موجهًا بضرورة تحرى الدقة والاستغلال الأمثل للموارد المائية بشكل يخدم المصالح المشتركة وبالتالى مصلحة الدولة، كما يجب التوعية للمزارعين بالاستخدام الأمثل للمياه لعدم حدوث أية مشاكل تؤثر على المياه، بالإضافة إلى أهمية تطهير الترع والمصارف بالتنسيق مع مديرى ومهندسى الرى والعمل على حل أية مشاكل مشترك ودورنا جميعا المحافظة على المياه وعمل التنسيق اللازم كلا فى موقعة والعمل على حل المشكلات وتفاديها قبل حدوثها.



اجتماع لحل مشاكل المصارف والمساقي الخاصة بالبحيرة، فيتو

اجتماع لحل مشاكل المصارف والمساقي الخاصة بالبحيرة، فيتو

تطهير المساقي والمصارف الزراعية الخاصة للحفاظ على نسبة المياه وعدم إهدارها

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الرى بالبحيرة، على انه بالرغم من الزيادة السكانية فأن كمية الحصة المائية لمصر ثابتة مما يؤدي إلى تحدث مشاكل للمياه والدولة تكثف من مجهوداتها من أجل الحفاظ على المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لمياه الشرب واستخدام المياه المتوفرة للزراعة، كما أن المسئولية مشتركة بين كلتا الوزارتين الزراعة والرى متمثلة فى الترع وفروعها والمساقى، لذلك لا بد من تطهير الترع وفروعها والمساقى لتوفير المياه، خاصة أن الزراعة والرى مرتبطين ببعضهما لذلك فيجب أن يتم تطهير المساقى التى تتبع وزارة الزراعة مع وضع برنامج لتطهيرها وتوصيل المياه للمنتفعين وبالتالى المساهمة فى حل مشاكل الدولة الزراعية.

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