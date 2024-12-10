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أخبار مصر

علي الغمراوي يبحث جهود دعم تصدير الدواء المصري لـ الفلبين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل، اليوم الثلاثاء، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير نادر زكي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الفلبين؛ لمناقشة الجهود المشتركة بين وزارة الخارجية وهيئة الدواء بهدف تعزيز سبل تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الفلبين  في مجال الصناعات الدوائية والقطاع الدوائي، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم العلاقات المصرية الدولية في مختلف القطاعات.

 

تقوية منظومة السلامة الدوائية والتعاون المشترك لتطوير المعايير التنظيمية في القطاع الدوائي

 

خلال اللقاء، تم مناقشة الرؤى المشتركة لسبل تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الفلبينية، وتركزت المناقشات حول بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجال تسجيل الأدوية، وتقوية منظومة السلامة الدوائية، والتعاون المشترك لتطوير المعايير التنظيمية في القطاع الدوائي، بالإضافة إلى سبل دعم نفاذ الدواء المصري بالسوق الفلبينية؛   اعتمادًا على جودة المنتج المصري الجيدة بما يسهم في تحقيق تكامل الاقتصاديات الدوائية بين البلدين.

مكانة الصناعات الدوائية المصرية في الأسواق العالمية

 

وأكد السفير نادر زكي، أهمية الشراكة بين كافة المؤسسات الوطنية المعنية بدعم الدور المصري على الساحة الدولية، وتعزيز مكانة الصناعات الدوائية المصرية في الأسواق العالمية.

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك مع وزارة الخارجية المصرية في دعم جهود ملف التصدير للدول الأجنبية، وأثنى على الجهود التي قامت بها الخارجية المصرية في ملف التصدير إلى الدول الإفريقية وخاصة زيمبابوي، وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية ستكثف من مفاوضاتها مع الجانب الفلبيني لتحقيق أهداف التعاون المشتركة، وبحث توقيع بروتوكولات تعاون مستقبلية تشمل تبادل الكوادر الفنية وتطوير الأبحاث الدوائية.

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جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع كافة البلدان؛ انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.

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