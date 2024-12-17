توقيع بروتوكول تعاون بين التموين والأوقاف

شهد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارتين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف لتوريد السلع الأساسية

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.

توفير السلع الأساسية للمواطنين

يأتي هذا البروتوكول امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.

وأكد الوزيران في خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأشارا إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير الكميات المطلوبة لوزارة الأوقاف، وذلك لضمان وصول السلع إلى المستفيدين بأفضل جودة.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور وزارة التموين في دعم برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون في مشروعات تخدم المواطن وتحقق مصلحة الوطن.

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