الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حوادث

سقوط عصابة سرقة البضائع من صناديق السيارات في مدينة بدر

سقوط عصابة سرقة البضائع
سقوط عصابة سرقة البضائع من صناديق السيارات فى مدينة بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص  تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر.

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تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، الأدوات المستخدمة في السرقة)، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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