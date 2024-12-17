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رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش معدلات إنجاز المشروعات التطويرية

جامعة جنوب الوادي،فيتو
جامعة جنوب الوادي،فيتو

 ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي معدلات الإنجاز فى المشروعات التطويرية بالجامعة بحضور الدكتور حسين مغربي المستشار الهندسي للجامعة، الدكتورة جميانة داود المستشار الهندسي للجامعة ومحمود خليفة مدير عام الحسابات والموازنة والمهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية ونجدية عبد النعيم مدير عام التخطيط وعلاء نصر وعلى معتوق مسئولى إدارة الموازنة.

 

حسن استثمار الموارد المتاحة

 أكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع ضرورة حسن استثمار الموارد المتاحة، مشيرا إلى أهمية تلك المشروعات التطويرية للعمل علي رفع كفاءة وجودة التعليم والتطوير المستمر بالجامعة. 

 

ووجه بضرورة الانتهاء من مشروعات رصف الطرق بين الكليات والوصلات المنزلية وصرف التكيفات  والموقع أمام كليات العلاج الطبيعى والإعلام والعلوم، وتابع رئيس الجامعة خلال اجتماعه الأداء المالى والفنى لتلك المشروعات.

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