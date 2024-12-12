رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إجراءات إنشاء مركز الأوراق الثبوتية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي إجراءات إنشاء مركز الأوراق الثبوتية بالجامعة، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد ومديري إدارات شئون الطلاب وشئون العاملين والشئون القانونية والدراسات العليا.

مركز الأوراق الثبوتية بقنا

أشار رئيس الجامعة، أن مركز الأوراق الثبوتية سيكون بمثابة منفذ لجميع الوثائق الجامعية التي تخص منسوبي جامعة جنوب الوادي بهدف تيسير الحصول عليها عند الحاجة إليها وتمكين جميع منسوبي الجامعة من استخدام خدمات الجامعة بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر تطبيق إلكتروني.

جامعة جنوب الوادي بقنا

وأضاف أن جامعة جنوب الوادي تسعى من خلال إنشاء هذا المركز إلى تقديم خدمة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية تساعد على إتاحة الوثائق الجامعية بكافة أنواعها مما يساهم في توفير الوقت والجهد واتاحه الوصول الى المحتوى المعلوماتي بايسر واسرع الطرق.

وقال رئيس الجامعة إن المركز سيكون له مقر خاص بالجامعة ومجلس إدارة يختص بكل ما يتعلق باقتناء وتنظيم وحفظ الأوراق الثبوتية والعناية الفائقة بها.

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